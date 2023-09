Tournée de la FADOQ en Beauce

L'organisme Héma-Québec tiendra six collectes de sang dans la région au cours des prochains jours. Voici les dates et les lieux des cliniques programmées: Vendredi 15 septembre Lambton: Centre communautaire et sportif, de 13 h 30 à 19 h 30. Objectif: 60 donneurs. Mardi 19 septembre Saint-Éphrem-de-Beauce: Complexe multifonctionnel, de ...