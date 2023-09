La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir certains articles qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 9 septembre

Huit dates d'audience pour la citation en déontologie du maire François Veilleux

La Commission municipale du Québec (CMQ) a inscrit huit dates à son rôle d'audiences pour la comparution du maire de Beauceville, François Veilleux, dans le dossier de citation en déontologie, déposé à son encontre en juin dernier.

(Vidéo) Saint-Georges: la démolition des bâtiments de la 120e est terminée

Les bâtiments concernés par la démolition sur la 120e rue de Saint-Georges, sont désormais tous à terre. Les travaux auront duré près de trois semaines.

Dimanche 10 septembre

Quel type d'immigration devrait-on prioriser?

Un sondage Léger* commandé en mai dernier par Le Journal de Montréal/de Québec, pour mettre en lumière les perceptions de l’immigration et des politiques migratoires au Québec et au Canada, révélait que 41% de la population québécoise estimait que la province devrait accueillir moins d’immigrants.

Le Village miniature Baillargeon déménage

Faute d'avoir trouvé un acheteur, le propriétaire du Village miniature Baillargeon déménagera les quelque 210 bâtiments qui forment la collection.

Lundi 11 septembre

Pique-nique interculturel: un 11e succès

Malgré le changement de site à la dernière heure, le 11e Pique-nique interculturel du Trait d'Union du CJE Beauce-Sud a, cette année encore, été un franc succès.

On se fait fourrer*

J’ai déjà eu l’occasion de l’écrire et je me plais à l’écrire à nouveau : je hais les pétrolières et les propriétaires de stations-service qui s’en mettent plein les poches en exploitant les consommateurs.

Mardi 12 septembre

Saint-Georges: les commerçants de la 1re avenue mécontents

Près d'une dizaine de commerçants de la 1re avenue à Saint-Georges se sont présentés à la réunion du conseil de Ville hier soir.

Moisson Beauce: un nouveau club de dons pour les denrées essentielles

L'organisme Moisson Beauce associé à Peggy Duquet, de l'entreprise Métal Duquet, a annoncé la création d'un nouveau club de donateurs, ce mardi 12 septembre.

Marie-Claire Filion agira comme présidente d'honneur de la loterie 2023

C'est la présidente d’Industrie Bourgneuf de Saint-Honoré-de-Shenley, Marie-Claire Filion, qui assurera la présidence d’honneur de la 32e loterie annuelle de la Maison Catherine de Longpré.

Nouveau complexe multisport: ouverture de la piscine le 18 septembre

Bien que le nouveau complexe multisport de Saint-Georges soit déjà accessible aux élèves depuis la dernière rentrée scolaire, la piscine, quant à elle, sera ouverte au public à partir du 18 septembre.

Une séance de conseil «bitumineuse» à Beauceville

Il a été amplement question de projets de réfection de routes et de rues hier soir, à la séance régulière du conseil municipal de la Ville de Beauceville.

Mercredi 13 septembre

Un projet de gymnase et de soccerplex en gestation au Cégep Beauce-Appalaches

Dans le but d'avoir un gymnase et/ou un soccerplex, le Cégep Beauce-Appalaches, en partenariat avec la Ville de Saint-Georges, envisage de déposer un projet dans le cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures, récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA).

«Au PC, on est capable de s'exprimer» — Le député Richard Lehoux

« Je suis content d'avoir entendu les membres du parti débattre en assemblée et de la place qu'il leur a été donné. Ça a été un bel exercice démocratique. Même si on ne partage pas tous les mêmes idées, ça a démontré qu'au Parti conservateur, on est capable de s'exprimer. »

(Vidéo) Entrevue vidéo avec Marie-Ève Royer, présidente de Bimbo Canada

Marie-Ève Royer a été nommée en février dernier au poste de présidente de Bimbo Canada, la plus ancienne et la plus grande entreprise canadienne de fabrication de produits de boulangerie et de collations. L'entreprise est notamment propriétaire de plusieurs fleurons québécois, dont la Boulangerie Vachon de Sainte-Marie.

Jeudi 14 septembre

Hockey: le Cool FM de Saint-Georges signe Connor McCarthy

L'organisation du Cool FM a annoncé, ce mercredi 13 septembre, la signature de l'expérimenté Connor McCarthy en vue de la saison prochaine.

Marco Rodrigue n'a toujours pas d'avocat

Marco Rodrigue, qui fait face à la justice depuis l'été 2021, n'avait toujours pas d'avocat pour l'accompagner à la cour lors de sa convocation au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce ce jeudi.

Rebelote pour le projet de halte autoroutière à Beauceville

Une nouvelle mouture du projet de halte autoroutière, dont la construction en bordure de l'Autoroute 73 et de la route du Golf à Beauceville avait été annoncée en 2020, a reçu, encore une fois, l'aval de la municipalité.

(Vidéo) Profession infirmière: adapter ses connaissances à la réalité québécoise

Le Cégep Beauce-Appalaches a accueilli, en juin dernier, sa première cohorte du nouveau programme d’attestation d’études collégiales Intégration à la profession infirmière au Québec. EnBeauce.com s'est entretenu avec Cyndia Lacasse, coordonnatrice à la Direction des services de la formation continue, pour en savoir plus.

Vendredi 15 septembre

(Vidéo) Soccer: Roxanne Bolduc en plein bonheur après sa sélection nationale

La jeune Roxanne Bolduc, passé pas l'Ascalon de Saint-Georges a effectué ce mercredi 13 septembre, son premier match officiel avec l'Équipe de France de soccer, en Irlande du Nord.