Des pompiers de la région au Défi Gratte-Ciel

Cinq pompiers de la région participeront le 30 septembre au 26e Défi Gratte-Ciel, une épreuve physique qui consiste à gravir les 595 marches de la tour de la Cité de l’énergie à Shawinigan.

Il s'agit d'Hélène Blais, Gessy Poulin et Mike Grondin, de Saint-Benjamin, ainsi que Stephane Dupuis et Guillaume Rosa de Saint-Prosper.

La participation à cet événement a pour but d'amasser des fonds pour l'organisme Dystrophie Musculaire Canada. À cet effet, Hélène Blais et Gessy Poulin seront présents dans le stationnement de l’église à Saint-Benjamin, ce dimanche 24 septembre, entre 10 h et 14 h, afin de recueillir des dons pour la cause.