Souper-spectacle bénéfice pour Le Rappel 

L’organisme Souliers et vélos fantômes Québec (SVFQ) a organisé, ce samedi 23 septembre, l'inauguration d'un vélo fantôme sur l'endroit de la collision ayant coûté la vie à Yves Lemelin en juin dernier. C'est une scène très émouvante qui s'est déroulée ce samedi matin entre Beauceville et Saint-Joseph. Les proches, les amis et la famille d'Yves ...