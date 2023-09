L'organisme Le Sillon reçoit 35 665 $ lors de sa soirée-bénéfice

La soirée-bénéfice organisé par Bernard Gilbert de La Cage à Saint-Georges avait lieu le samedi 23 septembre, et a permis à l'organisme Le Sillon d'amasser 35 665 $ de dons.

Plus de 175 convives se sont réunis pour la 6e édition de la soirée-bénéfice au profit de l’organisme Le Sillon.

Selon l’Agence de la santé publique du Canada, environ 1 Canadien sur 3 sera touché par une maladie mentale au cours de sa vie.

« Les membres de l’entourage sont aux premières loges lors des périodes difficiles et cela vient souvent avec un lot de défis, de stress et d’émotions fortes. Offrir du soutien aux familles et aux proches de la personne vivant avec un trouble majeur de santé mentale leur permet d’éviter l’épuisement et de demeurer des aidants efficaces, » a ajouté Catherine Cliche, directrice générale de Le Sillon.

Pour rappel, Le Sillon est un organisme à but non-lucratif fondé il y a 35 ans et ayant comme mission de regrouper les membres de l'entourage d'une personne qui présente des manifestations cliniques reliées à un trouble majeur de santé mentale. Le Sillon offre alors une gamme de services de soutien, et ce, afin de leur permettre d'actualiser leur potentiel.