Retrouvez la Grande marche aux flambeaux à Saint-Benoît-Labre

La Grande marche, encouragée par Le Grand défi Pierre Lavoie, est de retour pour une 9e édition et elle se tiendra à Saint-Benoît-Labre le 14 octobre prochain.

Le départ de La Grande marche est prévu à 18 h 45, mais les marcheurs et marcheuses sont attendus sur le site dès 18 h 15 pour de l’animation de Zumba pour réchauffer la foule avant le grand départ. L'événement sera une marche aux flambeaux et puisque les enfants y seront nombreux, des colliers et bracelets lumineux seront distribués pour une meilleure sécurité.

Un circuit de 5 km est offert aux marcheurs au cœur du village avec la possibilité de s’arrêter à 2.5 km de ce parcours qui permettra à ces marcheurs de revenir au point de départ où une collation santé leur sera offerte.

Notons que Saint-Benoît-Labre fait partie des 106 villes et municipalités du Québec qui organiseront une Grande marche selon une formule hybride inclusive et rassembleuse. Le Service des incendies sera sur place afin que l’activité se déroule en toute sécurité.

Organisée en collaboration avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et avec la participation de Rio Tinto et du gouvernement du Québec, La Grande marche a attiré l’an dernier plus de 180 marcheurs et marcheuses à la grandeur du Québec, un chiffre que Pierre Lavoie souhaite égaler, voire dépasser.

« C’est le 15 e anniversaire du Grand défi cette année, et nous ne pourrions être plus heureux du chemin parcouru. Au départ, nous avions un projet ambitieux de faire du Québec une société en meilleure santé. Aujourd’hui, il reste encore beaucoup à faire, mais nous sommes sur la bonne voie. Des événements comme La Grande marche sont un pas dans la bonne direction parce que tout le monde peut y participer : parents, grands-parents, enfants, en solo ou en groupe. J’espère que le Québec va se joindre à nous en très grand nombre. »

Quelle que soit la formule choisie, le public est invité à s’inscrire gratuitementsur le site onmarche.com pour courir la chance de gagner un manteau.