Le Club Inner Wheel de Saint-Georges reconnu à l’Assemblée nationale

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a souligné, mercredi, au Salon Bleu de l’Assemblée nationale du Québec, le 40e anniversaire du Club Inner Wheel de Saint-Georges, en présence de représentantes de l’organisation.

Fondé en 1983 sous la présidence de Cyprienne Morissette, le club s'est donné pour mission de se consacrer à l'aide aux enfants démunis du territoire de Saint-Georges et des environs.

Depuis sa fondation, 145 femmes se sont impliquées dans les œuvres de l’organisation. Chaque année, et tout à fait bénévolement, ce sont 150 enfants qui sont supportés pour l'achat de vêtements, de chaussures ainsi que la distribution de repas chauds fournis à l'école.

En 40 ans d'histoire, on évalue que le club a distribué plus de 800 000 $ en soutien à la communauté.

L’hommage s’est tenu en présence de Louise-Andrée Fortin-Doyon, Thérèse Quirion, Jocelyne Veilleux et Paule Valentine.

« Il était important pour moi de souligner l’implication importante du Club Inner Wheel depuis plus de 40 ans sur notre territoire. Par leurs actions, les membres ont changé le parcours de nombreux enfants et de familles de Beauce-Sud. Je tiens à remercier ses bénévoles qui oeuvrent d’abord par amour et égalité des chances envers tous. Nous ne vous remercierons jamais assez », a déclaré le député Poulin.