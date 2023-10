Le Murmure bien installé dans ses nouveaux locaux

C'était jour de visite, hier, des nouveaux locaux du groupe d'entraide Le Murmure, maintenant installé à Place Beauceville.

En effet, depuis le début du mois de septembre, l'organisme occupe l'espace autrefois comblé par le comptoir de la Caisse Desjardins et ses guichets automatiques.

Le Murmure cherchait depuis plus d'un an à se relocaliser pour quitter le bâtiment loué sur le boulevard Renault, qui se trouvait en zone inondable. Il vient d'ailleurs d'être récemment démoli.

Le nouvel espace permet d'offrir tous les services habituels à la clientèle de ce regroupement de personnes ayant ou ayant eu un problème de santé mentale, à l'exception de la préparation de repas, puisque l'endroit ne compte pas de cuisine.

Aussi, la décision du conseil d'administration d'un changement d'adresse a fait suite à une réflexion et une évaluation minutieuse de la situation. Ce constat a amené les administrateurs à prendre cette décision pour le mieux-être de leurs membres et une meilleure réponse aux besoins de la communauté et ce, pour toute la MRC.

« Notre groupe d'entraide s'implante, au cœur de notre milieu pour être accessible, et travailler à diminuer les préjugés car, plusieurs le disent maintenant, personne n'est à l'abri de vivre un moment difficile et Le Murmure peut être ce lieu qui fait la différence », explique la directrice, Diane Chatigny, qui a tenu à remercier le député de Beauce-Nord et l'administration de la Ville de Beauceville pour l'accompagnement dans la relocalisation.

Cependant, l'installation à Place Beauceville ne sera pas permanente, avoue Mme Chatigny, puisque l'absence de cuisine ampute l'organisme d'une dimension importante des services offerts pour accompagner la personne dans sa démarche d’acquisition de compétences et d’habiletés.

En effet, la directrice se donne un horizon de deux ans pour établir Le Murmure dans un espace qui répondra à tous ses besoins. Tout est sur la table, déménagement ou nouvelle bâtisse mais rien n'est encore arrêté, sauf pour dire que le groupe restera à Beauceville.