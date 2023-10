La maison Havre l'Éclaircie accroit sa capacité d'accueil

La maison Havre l’Éclaircie, qui offre aide et hébergement aux femmes et aux enfants victimes de violence conjugale, a procédé ce matin à l’inauguration de ses nouvelles installations.

Au cours de la dernière année, d’importants travaux de rénovation ont été réalisés à l'édifice situé à Saint-Georges, permettant l’ajout de quatre chambres, dont une adaptée universellement, en plus de procéder à la mise aux normes des locaux.

Depuis quelques années, les cinq chambres dont disposait l’organisme étaient insuffisantes pour maximiser les 12 places disponibles en hébergement, a signalé ce matin en conférence de presse la directrice de la maison, Isabelle Fecteau.

Ainsi, cette exiguïté faisait en sorte que les femmes devaient régulièrement cohabiter alors qu’elles vivaient chacune des moments particulièrement difficiles. De plus, cette configuration contribuait à l’augmentation du nombre de refus d’hébergement auquel les intervenantes étaient confrontées. L'an dernier, ils ont atteint les 80, a avoué Mme Fecteau.

Depuis la fin des travaux, l’occupation de la maison d’hébergement avoisine les 100% chaque mois. Annuellement, le Havre accueille environ 70 femmes et une cinquantaine d'enfants, qui passent en moyenne 31 jours dans ce lieu de refuge.

L'organisme, qui a été fondé en 1982 et qui dessert 50 municipalités, fait aussi face à de nouveaux défis, a indiqué la directrice, avec l'accueil des femmes issues de l'immigration, qui sont passablement démunies

« Ce projet d’envergure en valait le coup, puisque les hébergées ont non seulement accès à un espace de vie chaleureux et adaptable à leurs besoins, mais leur intimité est maintenant préservée », a-t-elle fait remarquer.

Les nouvelles installations ont demandé des investissements de 1,3 M$. Les travaux ont été réalisés par les Constructions GBM. Pour accomplir le tout, la maison Havre l'Éclaircie a obtenu le soutien financier de plusieurs partenaires, dont les gouvernements fédéral et provincial (environ 250 000 $ chacun), la Ville de Saint-Georges (50 000 $), les MRC de Beauce-Centre, Beauce-Sartigan, des Etchemins et de Nouvelle-Beauce (25 000 $ chacune) Desjardins (50 000 $), l’Œuvre Saint-Édouard (50 000 $) et Promutuel (25 000 $).