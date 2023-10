Le Club Toastmasters organise une soirée témoignage

Le Club Toastmasters de Saint-Georges a annoncé, ce mardi 17 septembre, la tenue d'une soirée de témoignages, le 25 octobre prochain.

Cette soirée mettra en vedette d'anciens membres : Karine Veilleux, Lisa Gagné, et Gilles Lessard qui viendront partager leur expérience et expliquer comment l'adhésion à Toastmasters a eu un impact sur leur carrière et leur développement personnel.



Karine Veilleux est actuellement directrice générale adjointe et trésorière à la Ville de Saint-Georges, Lisa Gagné y est adjointe et Gilles Lessard est un homme d'affaires retraité du monde de l'automobile.

Lors de cette soirée complètement gratuite, les invités pourront revenir sur leur parcours et l'aide apportée par le club dans l'évolution de leur carrière.

Pour participer, il suffit de laisser un message sur la page Facebook " Club Toastmasters Saint-Georges de Beauce" ou par courriel au [email protected]. Le rendez-vous est fixé au mercredi 25 octobre à la salle Paroissiale dans Saint-Georges Ouest, dès 19 h.



Pour rappel, Toastmasters International est une organisation mondiale dédiée à l'amélioration des compétences en communication et en leadership de ses membres.