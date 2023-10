Mission accomplie pour les deux «Défi Chaîne de vie»

Le drapeau Chaîne de vie a été porté bien haut sur le mont Adstock et le mont Orignal le 15 octobre, pour souligner la Journée mondiale du don d’organes et de la greffe.

Lors de cet événement, on a rendu hommage aux familles de donneur d'organes, dont celle des Faucher, qui représentait le territoire de Chaudière-Appalaches.

Le geste a été posé en guise de solidarité pour appuyer l’éducation au don d’organes et de tissus en milieu scolaire. Des familles de donneur provenant du reste du Canada, des États-Unis, de la France, et même des Émirats arabes unis, se sont aussi jointes au mouvement en portant fièrement le drapeau Chaîne de vie au sommet de leur montagne respective. Au total, ce sont plus de 1 200 participants sur 21 montagnes qui ont relevé ce défi.

Dnas la région, les écoles secondaires qui participent aux activités éducatives du mouvement sont, l'École des Appalaches (Sainte-Justine), l'École secondaire Veilleux (Saint-Joseph-de-Beauce), la Polyvalente Bélanger (Saint-Martin), la Polyvalente Benoît-Vachon (Sainte-Marie-de-Beauce), la Polyvalente de Black Lake (Thetford Mines), la Polyvalente de Thetford Mines, la Polyvalente des Abénaquis (Saint-Prosper) et la Polyvalente Saint-François (Beauceville).