MRC Beauce-Sartigan: appel à projets pour la création d’une infrastructure touristique

La MRC de Beauce-Sartigan a lancé un appel à projets pour la création d’une infrastructure touristique de grande envergure visant la réalisation d’un attrait touristique novateur qui répondra aux grandes tendances de l’heure soit: faire vivre une expérience, utiliser les nouvelles technologies, être disruptif et immersif.

Une aide financière maximale de 600 000 $ sera octroyée sous forme de contribution non remboursable. Les organisations admissibles sont les organismes à but non lucratif, les entreprises d’économie sociale, les coopératives (à l’exception des coopératives du secteur financier), les municipalités, les communautés autochtones, les entreprises privées (à l’exception des entreprises du secteur financier), les organismes des réseaux du milieu de l’éducation ainsi que les personnes morales souhaitant démarrer une entreprise.

Les intéressés ont jusqu’au 30 avril 2024 pour déposer un projet et sont invités à consulter les modalités et le formulaire sur le site Web de la MRC.

Cet appel à projets est lié à la démarche Signature Innovation prévoyant la réalisation d'un projet concret et innovateur qui contribuera à propulser la MRC comme étant avant-gardiste dans un domaine donné et à mettre davantage en valeur ce qui la caractérise. L’orientation choisi par la MRC de Beauce-Sartigan, « En route vers le développement touristique d’envergure », vise à soutenir le développement d’une infrastructure touristique majeure et à devenir un incontournable en matière d’événements culturels de grande envergure.

L’apport du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation s’élève à 1 446 560 $ et provient du Fonds régions et ruralité (FRR), volet 3, Projets « Signature innovation » des MRC. La participation financière de la MRC de Beauce-Sartigan totalise 289 312 $.