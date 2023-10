Le Sapin-Cadeaux revient pour une 10e année

L'initiative Sapin-Cadeaux revient pour une 10e année, afin d'offrir aux enfants défavorisés du territoire des Etchemins un cadeau à Noël.

Le projet est organisé par les employés de la Caisse Desjardins des Etchemins, les Filles d’Isabelle et les Chevaliers de Colomb de la région, la Fondation Sac-O-Dos ainsi que l'organisme L’Essentiel des Etchemins.

Jusqu’au 8 décembre, les enfants âgés de 15 ans et moins, dont la famille vit sous le seuil du faible revenu, sont invités à inscrire trois souhaits de cadeaux sur une boule de Noël.

Du 6 novembre au 14 décembre inclusivement, le public pourra choisir une boule sur le site Internet de l’Essentiel des Etchemins, dans la section réservée à Sapin-cadeaux, et acheter à l’enfant l’un des cadeaux qu’il y a inscrit.

Ensuite, le cadeau devra être apporté au local de L’Essentiel des Etchemins d’ici le 19 décembre. C’est le 23 décembre que les enfants seront invités à réclamer leur cadeau auprès du Père Noël à l’endroit qui leur sera désigné.

Notons qu’un comité, formé de membres des différents organismes, se chargera de faire l’achat de cadeaux pour les enfants dont les boules n’auront pas trouvé preneur. D’ailleurs, il est possible pour les donateurs d’effectuer un don en argent par virement Interac sur le site Internet de l’Essentiel des Etchemins dans la zone « Sapin-cadeaux ».

De plus, des tirelires ainsi que l’agente à l’accueil sont disponibles aux donateurs dans les centres de services de la Caisse des Etchemins. Il est possible d’émettre des reçus d’impôt pour les dons de 20 $ et plus en argent. Ces dons sont importants puisqu’ils permettent l’achat de cadeaux pour les boules qui n’ont pas trouvé preneurs.

Pour participer au projet, les parents d’enfants défavorisés doivent contacter Geneviève Turcotte à L’Essentiel des Etchemins (418 625-4112).

Sapin-Cadeaux est un projet qui touche les enfants des municipalités de Lac-Etchemin, Saint-Cyprien, Saint-Camille, Saint-Just, Sainte-Justine, Saint-Luc, Saint-Magloire, Sainte-Rose-de-Watford et Sainte-Sabine.