Le Relais pour la vie de Beauce aura lieu le 7 juin prochain

Le 18e Relais pour la vie de Beauce aura lieu le samedi 7 juin dans la cours mitoyenne de l’école Pozer et du centre d’éducation aux adultes Mgr-Beaudoin à Saint-Georges.

Pour sa 2e édition en formule de soir, l’événement réunira des participantes et participants de plusieurs municipalités de la Beauce et des Etchemins afin de marcher pour récolter des dons et appuyer la Société canadienne du cancer. Jusqu’à présent, déjà 40 équipes sont inscrites.

Porté par le succès de l’édition 2024 qui a battue tous les records, le comité organisateur de l’édition 2025 a choisi de renouvelé la formule de 8 heures, soit de 16 h à minuit. Cette nouvelle façon de vivre le Relais se veut une manière d’améliorer l’engagement des participantes et participants. Comme les années précédentes, on y trouvera de l’animation musicale par des artistes de la Beauce et des kiosques. Un espace pour les familles avec des jeux gonflables sera aussi aménagé.

Il est encore temps de s’inscrire

Les personnes qui souhaiteraient s’inscrire au Relais pour la vie de Beauce peuvent encore le faire sur le site www.support.cancer.ca. Il est possible de former une équipe ou de s’y joindre à titre individuel.

Le comité organisateur invite donc les familles, groupes d’amis et les entreprises à former une équipe pour cette grande marche afin d’envoyer un message d’espoir à toutes les personnes touchées par le cancer. Les équipes peuvent d’ailleurs organiser leurs propres activités de financement ou amasser des dons en ligne afin de bonifier le montant remis lors du Relais du 7 juin.

Le comité organisateur lance également une invitation aux participantes et participants espoir (personnes atteintes de cancer ou qui l’ont été) à se joindre à l’événement pour marcher le premier tour. Les personnes intéressées peuvent communiquer avec le comité via la page Facebook Relais pour la vie de Beauce.