« Les dons d'organes sauvent des vies » — Bruno Faucher

Bruno Faucher est le porte-étendard de l'organisme Chaîne de Vie en Chaudière-Appalaches Sud et a été touché par le don d'organes dans son histoire familiale.

Récemment, il a participé au Défi Chaîne de Vie en réalisant l'ascension du Mont Adstock, afin de sensibiliser la population à l'importance du don d'organes.

« Mon épouse, qui est médecin à l'hôpital de Thetford Mines, s'occupe depuis plusieurs années du don d'organes, elle est très active dans ce domaine et nous sommes assez bien sensibilisé à la chose », a débuté Bruno Faucher.

« Pourtant, lorsque ma soeur est décédée sur le coup d'un accident de moto en 2016, mon épouse qui m'accompagnait, n'a même pas pensé à la possibilité de réaliser un don de tissus, alors qu'elle était très sensibilisée à la cause », a-t-il indiqué.

En effet, il est bien connu que sous le coup de l'émotion, les familles oublient parfois les possibilités de dons d'organes ou de tissus qu'il est encore possible de faire malgré la mort d'un proche.

« À ce moment-là, j'ai posé une simple question en demandant s'il était possible de faire des dons d'organes. Malheureusement, il était trop tard pour cela, mais pas pour les dons de tissus. Nous avons donc enclenché le processus et comme ma soeur avait signé ses cartes, tout était en règle », a complété Bruno Faucher.

Même sur une personne décédée, il est, en effet, possible de récupérer les tissus oculaires (cornée et autres), tissus musculosquelettiques (ligaments, tendons, os morcelés, têtes fémorales (extrémité du fémur), tissus cutanés (peau), tissus artériels (aortes abdominales, artères) ou encore les tissus cardiaques (valve cardiaque).

L'importance de signer les cartes et d'être sensibilisé

« Mon message à la population serait de signer la carte de don d'organe. Une fois décédé, ils (les organes) ne servent plus à rien pour nous, alors qu'ils peuvent servir à beaucoup de monde. Aujourd'hui, presque tous les organes vitaux sont greffables et avec un taux de succès assez impressionnants. Donc cela va réellement sauver des vies », a ajouté le porte-étendard de l'organisme.

En plus des témoignages de famille, Chaîne de vie s'implique énormément et avant tout, auprès des plus jeunes.

« L'organisme Chaîne de Vie réalise des séances d'informations auprès des professeurs d'anglais dans les écoles du secondaire, afin d'amener le sujet du don d'organe et des tissus dans leur discussion avec les élèves », a précisé Bruno Faucher.

En effet, Chaîne de Vie a pour mission d'éduquer les jeunes de 15 à 17 ans au don d'organes et de tissus. Le but est d'en faire des ambassadeurs de la discussion en famille afin de contribuer à sauver des vies.

L'intégralité de l'entrevue vidéo de Bruno Faucher avec EnBeauce.com est disponible ci-dessus.