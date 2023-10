Le Sentier de l'horreur se réinstalle au Village Beauceron

Le Village Beauceron invite la population à parcourir le « Sentier de l’horreur », samedi le 28 octobre, de 18 h 30 à 21 h 30.

Encore une fois cette année, les bâtiments anciens du Village seront les hôtes d’une foule de personnages, assemblés pour effrayer la foule en quête de frissons. Une vingtaine de bénévoles de la région seront présents pour jouer dans les tableaux.

Il en coûte 7$ pour participer à cette activité. Les billets sont disponibles sur le site de la municipalité ou au pavillon d’accueil du Village Beauceron le soir même de l’activité. Il est à noter que l’expérience n’est pas recommandée aux enfants de moins de 12 ans.

Pour les plus petits, le Village offre une activité en après-midi, de 13 h à 14 h 30, où ils pourront rencontrer des personnages costumés, participer à des activités et récolter des bonbons. L’entrée est de 3$ par enfant et gratuite pour les enfants de 0 à 5 ans.