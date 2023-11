C'est le changement d'heure en fin de semaine

Le passage à l'heure d'hiver aura lieu en fin de semaine, plus précisément à deux heures du matin le dimanche 5 novembre, où nous reculerons d'une heure.

De ce fait, le Québec reviendra à l'heure dite « normale ». Chacun gagnera ainsi une heure de sommeil, mais les soirées perdront en clarté.

Notons qu'au départ, le changement d'heure avait été pensé pour économiser l'énergie. Ce rituel est instauré pour la première fois en 1916 en Allemagne et, deux ans plus tard, au Canada.

Au pays, le changement d’heure a été uniformisé en 1963. Mais la Saskatchewan sera encore cette année la seule province canadienne à maintenir son heure fixe dimanche. Séparée en deux fuseaux horaires par un méridien, elle a choisi d’adopter l’heure normale du Centre toute l’année. Ainsi, les Saskatchewanais vivent les six mois d’hiver à l’heure du Centre et les six mois d’été à l’heure des Rocheuses.

« Saskatchewan, tu m'as pris ma femme », chantent Les Trois Accords!