Les employés du CISSS de Chaudière-Appalaches en grève ce lundi 6 novembre

Dans le cadre de la négociation des conventions collectives, les employés du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches exerceront une grève de 24 h ce lundi 6 novembre.

Les salariés concernés sont les membres des syndicats de la Confédération des Syndicats Nationaux (CSN), de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).

Les salariés qui sont membres de la Fédération Interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) seront quant à eux en grève les 8 et 9 novembre.

Ainsi, tous les établissements de santé et de services sociaux de la région seront impactés. Le CISSS de Chaudière-Appalaches rappelle néanmoins que les services essentiels seront maintenus: 100 % des services dans les urgences et en soins intensifs des quatre hôpitaux, 90 % des services en CHSLD et en centre de réadaptation pour les jeunes et 85 % des services dans la plupart des unités de soins des hôpitaux (médecine, hémodialyse, etc.).

Concernant les journées du 6, 8 et 9 novembre, les usagers seront informés directement du maintien ou non de leur rendez-vous. Une date ultérieure sera proposée en cas d'annulation.

En cas d'urgence, il est important de se rendre à l'urgence de l'hôpital le plus près ou de composer le 911.