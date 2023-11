Portes ouvertes à la Maison L’Odyssée

Dans le cadre de la semaine nationale de sensibilisation aux dépendances, l’équipe de la Maison L’Odyssée tiendra une journée Portes ouvertes, à ses locaux de Sainte-Marie-de-Beauce, le 25 novembre.

Cet établissement est un milieu de vie qui offre une thérapie de 28 jours aux personnes ayant une problématique de dépendance aux jeux de hasard et d’argent ou une cyberdépendance. Un service de thérapie externe est également offert.

Il sera possible de visiter les locaux et de rencontrer des membres de l'équipe le samedi 25 novembre, entre 13 h et 16 h.

La Maison L’Odyssée se trouve au 717, avenue Saint-Alfred, à Sainte-Marie-de-Beauce.