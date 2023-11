Grèves cette semaine dans le secteur public

En raison du débrayage du personnel enseignant, les écoles et les centres de formation du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin les 21, 22 et 23 novembre.

Ces journées de grèves ont été annoncées par le syndicat du personnel de soutien, du personnel professionnel et enseignants

Le CSSBE informe également qu'aucune reprise de cours ne sera faite. Les activités parascolaires seront également annulées. Le retour en classe se fera le vendredi 24 novembre.

Advenant un règlement, les parents et les élèves seront rapidement informés par le CSSBE.

Comme tous les établissements de santé et de services sociaux de la province, ceux de Chaudière-Appalaches vivront des journées de grève la semaine prochaine, dans le cadre de la négociation des conventions collectives, qui ont cours avec le gouvernement du Québec.

De même, les établissements de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalachesles seront aussi affectés alors que les employés membres des syndicats de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) et de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) seront en débrayage de trois jours les 21, 22 et 23 novembre; leurs collègues affiliés à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) feront de même jeudi et vendredi.