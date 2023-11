Quatre jours de grève dans le réseau de la santé la semaine prochaine

Comme tous les établissements de santé et de services sociaux de la province, ceux de Chaudière-Appalaches vivront des journées de grève la semaine prochaine, dans le cadre de la négociation des conventions collectives, qui ont cours avec le gouvernement du Québec.

Ainsi, les employés membres des syndicats de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) et de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) seront en débrayage de trois jours les 21, 22 et 23 novembre, alors que leurs collègues affiliés à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) feront de même jeudi et vendredi.

Signalons que la répartition syndicale des 13 550 employés de CISSS de Chaudière-Appalaches va comme suit:

— FTQ: 3 900 employés (préposés aux bénéficiaires, préposés au pavillon préposés à l’entretien ménager, à la buanderie, à l’alimentation, etc.);

— CSN: 2 100 employés (agents de gestion du personnel, agents administratifs, techniciens et analystes en informatique, etc.);

— APTS: 3 850 employés (physiothérapeutes, travailleurs sociaux, audiologistes, techniciens en éducation spécialisée, etc.);

— FIQ: 3 700 employés (infirmiers, infirmiers auxiliaires et inhalothérapeutes).

Malgré la grève, la direction du réseau de santé régional rappelle à la population que les services essentiels seront maintenus. C'est le cas de l’ensemble des services dans les urgences et en soins intensifs des quatre hôpitaux du territoire administratif, qui seront fournis comme à la normale.

De même, les services essentiels seront assurés dans les secteurs touchant les services sociaux, notamment en protection de la jeunesse et en santé mentale, ainsi que dans l’ensemble des installations offrant de l’hébergement et des soins aux personnes aînées et à celles ayant des besoins particuliers.

Rappelons aussi que le personnel de soutien, le personnel professionnel et ainsi que les enseignantes et enseignants du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) seront en grève également mardi, mercredi et jeudi, ce qui amènera la fermeture des écoles et des centres de formation.