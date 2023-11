Campagne du coquelicot: plus de 15 000 $ amassés dans la région

C’est une somme record de 15 013$ qui a été recueillie cette année dans la cadre de la Campagne du coquelicot, menée dans la région par la filiale La Beauce de la Légion royale canadienne.

Près de 400 heures de bénévolat ont été consacrées par les solliciteurs qui offraient le coquelicot, porté en mémoire des vétérans du pays qui ont fait le sacrifice de leur vie, durant les conflits armés depuis plus de 100 ans.

Ainsi, 31 membres beaucerons de la Légion royale canadienne ont fourni 271,5 heures de bénévolat, contre 103 heures par neuf membres des Corps de cadets, et 14,5 heures par trois autres bénévoles.

Comme à chaque année, la très grande partie de l’argent amassée sera distribuée à quelques organismes qui viennent en aide aux Vétérans, notamment la Maison Catherine-de-Longpré, la Fondation Santé Beauce-Etchemins, la Société Saint-Vincent-de-Paul, la Croisée des Chemins, la Maison Paul-Triquet de Québec, et plusieurs Corps de cadets de la région.

La Filiale La Beauce de la Légion royale canadienne a notamment pu compter pour la sollicitation sur la collaboration de plusieurs commerces et partenaires, dont IGA Extra, IGA Rodrigue et Filles, Mxi et Walmart, de Saint-Georges, les marchés IGA de Beauceville et de Saint-Lambert, L’Inter Marché, le restaurant La Bonne fringale et le Dépanneur du coin de Saint-Zacharie, marché IGA de Saint-Joseph, marché IGA et la COOP de Sainte-Justine, ainsi que la Résidence Le Belvédère du lac, de Lac-Etchemin.

Collaboration au texte et photos: Yvon Thibodeau, Officier aux relations extérieures, Filiale La Beauce de la Légion royale du Canada.