Déjà 38 raccompagnements pour l'Opération Nez rouge Beauce-Etchemins

Lors de la première fin de semaine de l'Opération Nez rouge, 16 équipes ont effectué 38 raccompagnements en Beauce-Etchemins.

Il s'agit souvent d'une période d’échauffement et de rodage qui permet de tester l’efficacité de l’organisation.

Notons par ailleurs que le nombre de bénévoles a plus que doublé comparativement à cette même fin de semaine en 2022, ce qui a permis de connaitre une augmentation de 18.5% du nombre de raccompagnements. Malgré ces résultats plus que prometteurs, l'organisation affiche un enthousiasme prudent, car l’arrivée du mois de décembre est le vrai signal de départ de son marathon annuel.

Une fin de semaine chargée à venir

Dès la prochaine fin de semaine, la confirmation de plusieurs sociaux des fêtes sur tout le territoire, sont le gage de soirées forts occupées, et ce tout particulièrement ce samedi aux alentours de Saint-Georges et de Sainte-Marie.

La participation d’un nombre accru et substantiel de bénévoles est primordiale et c'est pour cela que l'Opération Nez rouge invite les personnes intéressées à s’inscrire par Internet au : www.operationnezrouge.com dans les meilleurs délais afin de favoriser leur accréditation. Celles-ci peuvent également les joindre à : [email protected] et elles recevront directement le formulaire d’inscription. Enfin, il est aussi possible de se rendre à l’une des trois centrales locales à compter de 20 h les soirs de service.

Un service disponible pour 13 soirées en décembre

Les « Escouades des dossards rouges » seront de retour, et ce, pour 13 autres soirées tout au long du mois de décembre dont vendredi et samedi prochains les 1er et 2 décembre.

Pour utiliser l'un des services à compter de 21 h, il faut composer le :

- 418-227-0808 pour le Secteur Chaudière – MRC Beauce-Sartigan & Beauce-Centre (polyvalente Saint-Georges),

- 418-387-6444 pour le Secteur Beauce-Nord – MRC de La Nouvelle-Beauce (école Maribel Sté Marie),

- 418-625-3000 pour le Secteur Etchemins – MRC des Etchemins (école Notre-Dame Lac-Etchemin).