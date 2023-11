Un souper Oktoberfest qui rapporte plus de 14 000 $ au Rappel

Depuis le 25 novembre, et jusqu'au 6 décembre, se déroule la 14e campagne de sensibilisation des 12 jours d’actions contre les violences faites aux femmes. Cette année le thème abordé est la précarité genrée et les violences ignorées. Ces 12 jours se terminent le 6 décembre, soit la Journée nationale de commémoration et d’action contre les ...