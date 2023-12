Club Toastmasters de Saint-Georges dévoile les résultats de ses concours de discours et d'improvisation

Le Club Toastmasters de Saint-Georges a été le théâtre d'une compétition exceptionnelle le 29 octobre dernier, mettant en lumière des talents éloquents et créatifs lors de son concours de discours et d'improvisation.

Averty Ndzoyi a captivé l'audience et a remporté la première place dans les deux catégories, démontrant une bonne maîtrise et présence scénique. L'organisation félicite également Cathy Breton et Diane Vincent, respectivement méritantes des deuxièmes et troisièmes places, pour leur remarquable habileté et leur engagement passionné.

C'est avec une grande fierté que le Club annonce la sélection d'Averty et de Cathy pour représenter la ville de Saint-Georges lors du concours de secteur prévu le 20 janvier 2024 pour les discours en français. De même, Averty et Diane auront l'honneur de porter les couleurs du Club de Saint-Georges au concours d'improvisation la même date.

Toastmasters International est une organisation renommée dédiée au développement des compétences en communication et en leadership. Les membres de ce club bénéficient d'un environnement stimulant pour améliorer leurs capacités de prise de parole en public, de présentation et de leadership.