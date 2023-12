Hydro-Québec a créé l'option de crédit hivernal

Le Club Toastmasters de Saint-Georges a été le théâtre d'une compétition exceptionnelle le 29 octobre dernier, mettant en lumière des talents éloquents et créatifs lors de son concours de discours et d'improvisation. Averty Ndzoyi a captivé l'audience et a remporté la première place dans les deux catégories, démontrant une bonne maîtrise et ...