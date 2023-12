Les choses sérieuses débutent pour l'Opération Nez rouge qui recrute toujours

L'Opération Nez Rouge, qui en est à sa troisième fin de semaine de service, s'attend à doubler les transports effectués depuis le début de la saison 2023 et recherche encore des bénévoles sur l’ensemble du territoire.

L’estimation réaliste des besoins se situe à un minimum de 12 équipes par soirée pour le Secteur Chaudière, de 6 équipes par soirée pour le Secteur Beauce-Nord et de 3 équipes par soirée dans les Etchemins, pour ce vendredi 8 et ce samedi 9 décembre.

Le nombre de sociaux des fêtes se multiplie et ce, dans l’ensemble de la région. Plusieurs centaines de personnes compteront sur Nez rouge, en particulier pour les Secteurs Chaudière et Beauce-Nord.

L'organisation remercie notamment les membres du Comité de Loisir du Cégep Beauce-Appalaches qui assisteront ses équipes ce soir.

Comment s'impliquer ?

Les personnes intéressées sont incitées à s’inscrire par Internet au : www.operationnezrouge.com dans les meilleurs délais afin de favoriser leur accréditation.

Celles-ci peuvent également joindre l'organisation à : [email protected] et elles recevront directement le formulaire d’inscription. Elles peuvent aussi se rendre à l’une de nos trois centrales locales à compter de 20 h les soirs de service.

- Secteur Chaudière – MRC Beauce-Sartigan et Beauce-Centre (polyvalente St-Georges) : 418-227-0808;

- Secteur Beauce-Nord – MRC de La Nouvelle-Beauce (école Maribel Ste-Marie) : 418-387-6444;

- Secteur Etchemins – MRC Des Etchemins (école Notre-Dame Lac Etchemin) : 418-625-3000.

Par conséquent, les bénévoles seront à votre disposition ce vendredi 8 et samedi 9 décembre . Les heures de service sont toujours les mêmes soit : de 21 h à 03 h.

« Au plaisir de vous raccompagner et d’ainsi rendre ensemble, les Fêtes 2023 plus sécuritaires tout en supportant la jeunesse et le sport dans notre milieu. »