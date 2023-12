Quatre collectes de sang à venir dans la région

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a dévoilé, ce mercredi 13 décembre, le projet de 41 logements abordables à l'angle de la 120e rue et de la 2e avenue à Saint-Georges. Le projet, estimé à plus de 17 M$, est porté par Société immobilière communautaire de Beauce (SICB) et permettra aux personnes à revenu faible ou modeste de pouvoir se loger ...