Appel des pharmaciens à la vaccination contre l'influenza, la COVID-19 et le VRS

À leur tour, les pharmaciens propriétaires du Québec constatent une montée inquiétante des cas de virus respiratoires et face au débordement qui prévaut dans les urgences des hôpitaux, ils rappellent qu’ils sont en mesure de vacciner la population.

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) ajoute ainsi sa voix à celle des instances publiques pour inviter les Québécois à se faire vacciner contre la COVID-19, l'influenza ou le virus respiratoire syncytial (VRS).

Le président de l’Association, Benoit Morin, signale que depuis le début de la campagne automnale de vaccination, plus d'un million de doses de vaccins contre l'influenza et la COVID-19 qui ont été administrées en pharmacie.

Il déplore que selon de récentes données du ministère de la Santé et des Services sociaux, environ 50 % des personnes âgées de 70 ans et plus n'ont toujours pas pris un rendez-vous ou n'ont pas reçu de nouveau vaccin contre la COVID-19 ou l'influenza.

Benoit Morin rappelle que les vaccins contre la COVID-19 et l'influenza sont gratuits pour tous et que les patients peuvent prendre rendez-vous pour en bénéficier sur le portail Clic Santé ou sur le site Internet de leur propre pharmacie.

L’Association ajoute que d'autres vaccins sont offerts en pharmacie, comme celui contre le pneumocoque, disponible pour les personnes âgées de 65 ans et plus, et contre le virus respiratoire syncytial qui s'adresse aux 60 ans et plus, mais qui n'est pas couvert.

La Presse Canadienne