Opération Nez rouge Beauce-Etchemins: 14% de hausse des raccompagnements par rapport à 2022

La 38e édition d'Opération Nez rouge Beauce-Etchemins a permis d'effectuer 710 raccompagnements, ce qui représente une hausse de 14% comparativement à 2022.

Au total, ce sont 198 équipes qui ont sillonné les routes cette année, soit une progression de 26 % par rapport à l'an dernier et 700 personnes qui ont été bénévoles, soit un bond de 17% en comparaison à 2022.

Il y a ainsi eu une progression pour tous les secteurs. Celui des Etchemins a repris du poil de la bête, Beauce-Nord de la vigueur alors que tout en connaissant une légère hausse, le secteur Chaudière demeure la force tranquille qui soutient l’ensemble de la région.

Notons tout de même que l'édition 2023 a commencé difficilement, que la dernière fin de semaine était sous la moyenne et surtout, qu'il y a eu une soirée de raccompagnement de moins (15 au lieu de 16) qu’en 2022.

« Une autre page du grand livre d’Opération Nez rouge Beauce-Etchemins est maintenant tournée. Encore une fois cette année, plusieurs centaines de personnes ont vécu un temps des fêtes sécuritaire grâce à nos équipes de bénévoles qui n’ont pas ménagé temps et efforts pour satisfaire nos généreux utilisateurs » a souligné Steeve Labbé, coordonnateur d'Opération Nez rouge Beauce-Etchemins. « La contribution et le dévouement exceptionnels de nos bénévoles actifs ont fait que nous avons accompli notre mandat malgré tous les obstacles. »

La moyenne d'âge des bénévoles de cette édition était de 37 ans, alors que 54% d'entre eux en étaient à leur première participation à vie.

« Merci à nos bénévoles, utilisateurs et généreux contributeurs qui avez non seulement rendu les routes plus sécuritaires, mais également encouragé la jeunesse et le sport d’ici », a conclu Steeve Labbé.

Opération Nez rouge sera de retour pour sa 39e édition régionale à partir du vendredi 29 novembre 2024.