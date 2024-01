Hôpital de Saint-Georges: l'urgence demeure achalandée

La récession, la rareté des logements et le coût de la vie en général ont un impact sur l’ensemble des citoyens et des citoyennes mais pour les plus vulnérables de notre communauté, cet impact est encore plus criant, plus exacerbé au quotidien. Dans ces circonstances, l’équipe du Bercail, un organisme de soutien direct aux femmes et aux hommes ...