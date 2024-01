La boutique Vickie remet 10 000$ au Relais pour la vie

En hommage à Mélanie Lachance, également connue sous le nom de Fée Orange, la boutique Vickie a remis 10 000$ au Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer.

La propriétaire avait organisé une diffusion en live sur les réseaux sociaux le 9 janvier et chaque partage de la vidéo permettrait de remettre 1$ à l'organisme visé. C'était alors une nouvelle occasion pour la Fée Orange de partager son histoire et de soutenir la cause.

En plus des 10 000$ amassés, il y a eu de nombreux dont des commerces de la région, permettant ainsi d'amasser 5 300$ supplémentaires.

« Mélanie espérait que son histoire se partage pour sensibiliser à la cause, et c’est ce que j’ai permis de faire à ma façon », a souligné Mélanie Roy, propriétaire de la Boutique Vickie.

Atteinte d'un cancer incurable, Mélanie Lachance, 42 ans et mère de deux filles de 18 et 20 ans, a reçu l'aide médicale à mourir le 13 janvier 2024, entourée de ses proches.