C'est le jour du drapeau du Québec

Ce dimanche 21 janvier marque le 76e anniversaire de la levée du drapeau du Québec, un symbole qui évoque le caractère culturellement distinct de la nation québécoise.

Le fleurdelisé est un rappel des racines culturelles et linguistiques et de la position particulière du Québec en tant que seule nation officiellement francophone en Amérique du Nord.

L'emblème se compose de deux éléments principaux. Le premier est la fleur de lys, l'un des plus anciens emblèmes du monde, utilisée d'abord par Jacques Cartier en terre d'Amérique lorsqu'il planta une croix à trois fleurs de lys sur les terres de Gaspé. Le second est inspiré de l'étendard bleu à croix blanche de forme carrée que les navires commerciaux arboraient au temps de Samuel de Champlain.

Rappelons que le fleurdelisé a été hissé pour la toute première fois sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement le 21 janvier 1948, geste symbolique et audacieux d'affirmation pour le peuple québécois. On doit l'initiative au premier ministre de l'époque, Maurice Duplessis.

Le jour du Drapeau a été instauré officiellement par décret en 1998, lors des célébrations du 50e anniversaire du drapeau du Québec. Cette journée a été entérinée en 1999 par la Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec. Cette loi établit les autres symboles officiels et emblématiques du Québec, soit les armoiries du Québec comme emblème de l'État, le bouleau jaune comme arbre emblématique, l'iris versicolore comme emblème floral et le harfang des neiges comme emblème aviaire du Québec.