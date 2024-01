Hôpital de Saint-Georges: l'urgence beaucoup moins engorgée

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches a terminé avec succès un premier cycle d’accréditation, qui s’est étendu de 2019 à 2023, du programme d’agrément QmentumMC Québec d’Agrément Canada. Cette certification vient reconnaître la qualité et la sécurité des soins et services offerts par l’établissement et ...