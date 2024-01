Déjeuner-conférence sur la prévention de la fraude

Le prochain déjeuner-conférence de l’Association québécoise de défense des droits des personnes aînées (AQDA) Beauce-Etchemins-Appalaches, prévu le 13 février prochain, aura pour thème la Prévention de la fraude et des arnaques.

Pour l'occasion, la conférencière invitée sera Valérie Quirion, directrice adjointe du service aux membres chez Desjardins Caisse Sud de la Chaudière. Elle partagera des astuces pour détecter une tentative de fraude à l’investissement, tout en expliquant les divers types d'arnaques financières.

«Les fraudes et les arnaques, spécialement chez les personnes âgées, sont nombreuses et les méthodes des fraudeurs se raffinent toujours, de dire Hélène Morin, responsable des communications à l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches. Parfois, nous pensons que cela n’arrive qu’aux autres. Malheureusement, ce n’est pas le cas. Alors, prenons le temps de nous informer afin d’être plus délurés!»

Comme à l'habitude, cette activité aura lieu au restaurant Le Normandin de Saint-Georges. Le déjeuner sera servi à compter de 8 heures et la conférence aura lieu entre 9 heures et 10 h 30.

Pour confirmer votre présence et pour renseignements complémentaires, communiquez avec l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches au (418) 222-0000.