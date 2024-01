Présence possible de particules de métal dans divers produits laitiers préparés et vendus par la Laiterie Royala

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Laiterie Royala, située au 824, avenue Clairval, à Saint-Joseph-de-Beauce, avise la population de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau ci-dessous, car ils pourraient contenir des particules de métal.

Voici les lots visés

Lait écrémé 1%

1L, 2L, 4L

Lot avec une date meilleur avant le 18 février2024 et tous les lots précédents.

Lait écrémé 2%

1L, 2L, 4L

Lot avec une date meilleur avant le 18 février2024 et tous les lots précédents.

Lait 3,25%

1L, 2L, 4L

Lot avec une date meilleur avant le 18 février2024 et tous les lots précédents.

Lait au chocolat

250 ML, 500 ML, 1L, 2L

Lot avec une date meilleur avant le 18 février

2024 et tous les lots précédents

Crème 35%

500ML, 1L

Lot avec une date meilleur avant le 18 février

2024 et tous les lots précédents

Crème à cuisson 35%

1L

Lot avec une date meilleur avant le 18 février

2024 et tous les lots précédents

Crème 15%

500ML, 1L

Lot avec une date meilleur avant le 18 février

2024 et tous les lots précédents

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente jusqu'au 19 janvier 2024, et ce, dans plusieurs établissements de la région de la Chaudière-Appalaches. Ils étaient emballés dans des contenants en plastique et étaient offerts à l'état réfrigéré. Les laits écrémés 1%, 2% et 3,25% de 4L étaient aussi emballés en sac.

L'exploitant procède volontairement au rappel des produits en question. Il a convenu avec le MAPAQ de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.