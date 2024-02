Lancement du livre jeunesse «Jeanne et La bande des 7!»

C'est le samedi 24 février que l'organisme Santé mentale Québec – Chaudière-Appalaches procèdera au lancement de son livre Jeanne et La bande des 7! Le tout se déroulera à compter de 9 h au Centre Caztel de Sainte-Marie-de-Beauce.

Ce livre jeunesse vise à sensibiliser les enfants à l’importance de prendre soin de sa santé mentale dès le plus jeune âge. À travers ses aventures, Jeanne fait la rencontre de sept animaux « qui ont été assez gentils pour partager avec moi leurs formidables pouvoirs. Maintenant, je suis capable de m’accepter, de ressentir mes émotions et de créer des liens avec les autres pour prendre soin de moi et pour protéger ma santé mentale », raconte le personnage fictif dans le bouquin.

L'événement familial comprendra une lecture publique, différentes activités offertes pour les enfants et des petites bouchées. Il sera bien sûr possible de se procurer sur place une copie du livre Jeanne et La bande des 7!.

Il est maintenant possible de s'assurer une place au lancement en se rendant au www.santementalca.com sous l’onglet Événement public.

Rappelons que Santé mentale Québec – Chaudière-Appalaches est un organisme à but non lucratif qui œuvre en promotion de la santé mentale et en prévention de la détresse psychologique.