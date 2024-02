Plus de 30 nouveaux membres du personnel de santé grâce à la formation professionnelle

Le Centre de formation professionnelle (CFP) Pozer de Saint-Georges a formé quatre groupes permettant d'ajouter plus de 30 membres du personnel de santé dans la région.

Ces formations ont été données au cours de la dernière année dans le cadre des programmes de bourses et de formations, provenant du ministère de la Santé et des Services sociaux. Ceux-ci permettent d'attirer des étudiants et de nouveaux candidats au sein des établissements de santé et des services sociaux.

Les CFP proposent ainsi une formation accélérée pour devenir préposé aux bénéficiaires (PAB). Il y a également une formation de 14 mois en santé, assistance et soins infirmiers, pour devenir infirmier auxiliaire.

À Saint-Georges, le CFP Pozer a permis d'intégrer 14 infirmiers auxiliaires en Beauce depuis l'an dernier: 7 à l'hôpital de Saint-Georges, 2 au CHSLD Richard-Busque de Saint-Georges, 1 au CHSLD de Sainte-Marie, 1 à la Maison des aînés de Saint-Martin, 1 au CHSLD de Lac-Etchemin et 2 au CHSLD de Beauceville.

Notons que cinq d'entre eux ont terminé en décembre et sont présentement candidats à l’exercice de la profession infirmière-auxiliaire, ils n’ont donc pas encore fait leur examen de l’ordre.

Du côté de la formation pour devenir PAB, le CFP Pozer a permis l'embauche de 15 personnes en Beauce: 8 au CHSLD de Beauceville, 4 au CHSLD Richard-Busque de Saint-Georges, 2 au CHSLD du Séminaire à Saint-Georges, 2 à la Maison des aînés de Saint-Martin et 1 au CHSLD à Saint-Prosper.

Un deuxième groupe de PAB est actuellement en formation-stage qui se terminera à la fin du mois. Les élèves devraient normalement reçoivent leur première affectation dans le même établissement que celui où ils font leurs stages. Ils sont répartis ainsi: 3 à la Maison des aînés de Saint-Martin, 3 au CHSLD de Beauceville, 2 au CHSLD de Lac-Etchemin, 1 au CHSLD de Saint-Sylvestre et 1 au CHSLD de Sainte-Marie.