Des élèves remettent des « paniers de p’tits bonheurs » à des familles immigrantes 

Pour une deuxième année consécutive, les élèves de 2e secondaire du programme Citoyens du monde de la polyvalente de Saint-Georges ont remis à des familles immigrantes un panier de produits locaux dans le cadre du projet « Les paniers de p’tits bonheurs ».

Le projet se veut une initiative visant à favoriser l’intégration des nouveaux arrivants en Beauce.

Le projet s’est déroulé sur un peu plus de deux mois, débutant par une sensibilisation auprès des élèves. Ces derniers ont été rencontrés par une intervenante en immigration du Carrefour jeunesse emploi afin de mieux comprendre la réalité des nouveaux arrivants: leur parcours et le processus d’immigration, le choc culturel ainsi que la différence que nous pouvons faire pour favoriser leur intégration.

Les élèves ont par la suite été jumelés à différentes familles nouvellement arrivées en Beauce pour lesquelles ils devaient réaliser un panier. La remise a eu lieu le 19 décembre dernier lors d’une activité d’échange entre les familles et les élèves. Ces derniers ont pu en apprendre davantage sur le vécu de ces familles en plus de prendre conscience de leurs différents défis, mais aussi, et surtout, de l’importance de leur présence pour notre communauté.

Notons que ces paniers ont été remis pendant la période des fêtes. Une troisième édition de l’activité sera de retour l’an prochain.