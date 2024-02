Défi 28 jours sans alcool: près de 17 000 $ récoltés jusqu'ici

Alors que le Défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean-Lapointe bat son plein, des milliers de participants partout au Québec prennent une pause d’alcool pour soutenir la cause de la prévention des dépendances, qui est chère à l'organisme.

En Chaudière-Appalaches, plus de 200 participants inscrits ont récolté plus de 16 900 $ pour la cause jusqu’à présent. Pour l'ensemble du Québec, les sommes amassées dépassent les 600 000 $.

La Fondation vise un million $ pour sa collecte de fonds 2024. Il reste encore deux semaines pour faire son don au www.defi28jours.com. Chaque dollar versé contribue aux efforts de sensibilisation auprès des jeunes, aux campagnes de prévention pour éviter les drames et au traitement pour les gens souffrant de dépendance.