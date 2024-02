Un déjeuner de Saint-Valentin sous le signe de l'autisme

La fondation Le Crépuscule organisait un déjeuner de Saint-Valentin, le vendredi 16 février dernier. Un moment important afin de récolter des fonds tout en faisant de la sensibilisation.

Pour l'occasion, Mélissa Perron était l'invité afin de partager son expérience personnelle.

Mélissa Perron est autrice, conférencière et réalisatrice de balado. Elle a notamment publié trois romans avec Promets-moi un printemps, Belle comme le fleuve et Au gré des Perséides. En 2023, elle a reçu le prix Michel-Francoeur pour son engagement dans la sensibilisation à l'autisme.

« Nous tenons à remercier particulièrement notre conférencière invitée, Mélissa Perron, dont la présence a ajouté une dimension exceptionnelle à cette journée. Elle a su toucher les gens présents en partageant son expérience personnelle d’autiste et les difficultés rencontrées pour obtenir un diagnostic qui a changé sa vie. Sa passion, son engagement et la pertinence de ses propos ont inspiré tous les participants présents », a exprimé la fondation dans un communiqué.

Pour rappel, Le Crépuscule est une Corporation sans but lucratif et autonome ayant pour mission de promouvoir, encourager et soutenir financièrement les projets en lien avec les soins et les services de santé pour la population de La Nouvelle-Beauce. .

Pour plus d'informations sur Le Crépuscule et ses initiatives il est possible de visiter le site web de la fondation.