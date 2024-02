Les citoyens en visite au manège militaire de Beauceville

Dans le cadre des Rendez-Vous d’Hiver Beauce Auto Ford Lincoln, le manège militaire de Beauceville du Régiment de la Chaudière a ouvert ses portes au public.

Pour l'occasion, les citoyens ont pu découvrir les armes utilisées par le Régiment de la Chaudière, s'essayer au simulateur de tir d’arme légère (STAL), échanger avec des citoyens-soldats et découvrir des équipements de terrain.

Le STAL est un système informatique pour faire du perfectionnement de tir. Toutes les armes utilisées par ce régiment sont disponibles au simulateur. Aujourd'hui c'était des fusils d'assaut C7 qui étaient installés. Face aux armes équipées de capteurs, on retrouve un écran sur lequel est affichée la cible de tir qui peut être à différente distance. Pour l'essai des citoyens, elles étaient à 25 m.

« Sur mon ordinateur, je peux voir comment la personne tire. Si elle tire bien sur la détente, si son arme est trop inclinée, etc. On peut vraiment perfectionner son tir », a expliqué la Caporale Catherine Desjardins. « Sur le terrain on ne peut pas tirer n'importe comment, c'est important de ne pas rater la cible. Il faut avoir une bonne technique de tir. »

Le fusil d'assaut C7 est l'arme personnelle de tous les membres de l'Armée canadienne, chacun d'eux doit savoir l'utiliser, un fantassin comme un cuisinier par exemple. « C'est dans l'Armée de terre, mais aussi à l'Armée de l'air et à la Marine. Sinon les autres armes qui sont présentées ici sont plus utilisées par les fantassins », a précisé la Capitaine Élaine Jean.

Rappelons que le Régiment de la Chaudière est une unité d’infanterie de la Réserve de l’Armée canadienne composée de « citoyen-soldat » qui a ses racines bien ancrées dans la région. Les membres actifs et anciens ont à cœur de partager leur histoire liée à la communauté beauceronne et leur fierté de participer à mettre en valeur l’apport du régiment dans la collectivité.