Le 49e groupe Scout de Saint-Georges célèbre l’anniversaire de Baden-Powell

Les jeunes du 49e groupe Scout de Saint-Georges soulignaient l’anniversaire de Baden-Powell avec une sortie au Village Vacances Valcartier, ce samedi 24 février.

C’est en l’honneur du fondateur, le militaire britannique Robert Baden-Powell, surnommé « BP », que les scouts commémorent sa date d’anniversaire, soit le 22 février de chaque année, en tant que Journée mondiale du scoutisme.

Le slogan « Toujours prêt » ne date pas d’hier. Baden-Powell fonde le mouvement au début des années 1900. Sous forme plus traditionnelle et religieuse au départ, il a évolué, a pris de l’expansion, et ce, selon des valeurs plus actuelles (solidarité, débrouillardise, implication, amitié et bien plus).

Grâce aux scouts, les enfants participent à des activités motivantes et variées à chaque semaine. En plus des nombreuses aventures qu’ils réalisent avec leurs amis, les scouts découvrent ce dont ils sont capables et s’engagent activement dans leur communauté. Tant sur le plan communautaire que national ou international, les jeunes travaillent pour atteindre leurs objectifs tout en développant leur confiance et leurs compétences.

Aujourd’hui, 38 millions de personnes portent leur foulard scout : une façon unique de se reconnaître entre eux. À travers 161 pays et territoires, il existe un sentiment d’appartenance mondial parmi les jeunes et les bénévoles qui s’impliquent dans l’animation. Le scoutisme est d’ailleurs le mouvement jeunesse le plus répandu au monde.

Notons que le 49e groupe Scout de Saint-Georges compte 27 Castors (7 à 8 ans), 24 Louveteaux (9 à 11 ans) et 13 Aventuriers (11 à 17 ans) et plus de 20 bénévoles.

Il est possible de suivre l'actualité du 49e groupe sur sa page Facebook afin d'en apprendre davantage sur les activités des Scouts de la région.