Un souper-spectacle au profit des gens d'ici

Le Comité d'Aide de Beauceville et le Comptoir Régional de Beauce, organisent conjointement une soirée caritative en formule souper-spectacle, le samedi 4 mai à la Chapelle Fraser de Beauceville.

Cette soirée a pour but de collecter des fonds pour soutenir les personnes dans le besoin de notre région et sera animée par la présence du groupe Rock Story. Elle se déroulera sous le thème "Lueur" qui symbolise l'espoir que ces organismes souhaitent apporter à ceux qui traversent des difficultés, particulièrement en ces temps d'inflation qui touchent durement les personnes seules et les jeunes familles de la communauté.

Les fonds collectés lors de cette soirée seront intégralement investis dans des programmes et des initiatives visant à aider les plus démunis.

Les billets pour le souper-spectacle sont disponibles auprès des organismes impliqués.