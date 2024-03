Le député fédéral de Beauce, Richard Lehoux, a annoncé le financement de 24 projets dans la circonscription via le programme Nouveaux horizons pour les aînés (PNHA).

Il s’agit d’un investissement de plus de 471 000$ pour soutenir les aînés de la région.

« Je me réjouis de la réalisation de ces projets en Beauce. Cette génération qui a bâti notre pays mérite d’avoir des opportunités enrichissantes et stimulantes. Cet investissement permettra à ces aînés entre autres de socialiser, de transmettre leurs connaissances et de briser l’isolement », a déclaré Richard Lehoux.

Le PNHA est un programme fédéral de subventions et de contributions visant à financer des projets qui contribuent à favoriser l’inclusion sociale et à améliorer la santé et le bien-être des aînés. Les fonds servent à financer des activités qui favorisent l’engagement des aînés dans leur communauté et contribuent à l’atteinte d’au moins un des cinq objectifs du programme : encourager le bénévolat, promouvoir le mentorat, sensibiliser la population aux mauvais traitements envers les aînés, favoriser la participation sociale et fournir une aide à l’immobilisation. Les projets communautaires peuvent recevoir jusqu’à 25 000 $ en subventions.

Les établissements qui ont reçu ce financement en Beauce sont: