Les élèves de cuisine remettent 1 000 repas à Moisson Beauce

Le député fédéral de Beauce, Richard Lehoux, a annoncé le financement de 24 projets dans la circonscription via le programme Nouveaux horizons pour les aînés (PNHA). Il s’agit d’un investissement de plus de 471 000$ pour soutenir les aînés de la région. « Je me réjouis de la réalisation de ces projets en Beauce. Cette génération qui a bâti ...