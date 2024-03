Carmen Aubin élue bénévole émérite 2023-2024

La soirée Vins et fromages organisée le vendredi 15 mars au Club Parentaide Beauce-Centre a permis d’amasser un peu plus de 15 000 $ pour le comptoir d’aide alimentaire de l’organisme. Cet événement mettant de l’avant des produits locaux et régionaux a rassemblé plus de 140 convives. Encore une fois cette année, l’organisme a dépoussiéré le ...