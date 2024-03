Lumière sur la ruralité et son influence sur la santé mentale des femmes

Le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches (RGFCA) a organisé hier une journée de réflexion autour des enjeux affectant la santé et le bien-être des femmes de la région.

Plus de 18 organismes, des élu.e.s et représentant.e.s gouvernementaux se sont réuni.e.s à la Cache à Maxime afin de participer à la concertation régionale.

À la suite de la dernière Journée de concertation régionale, qui avait lieu le 25 mai 2023, cinq enjeux affectant la santé et le bien-être des femmes sur le territoire ont été soulevés : la méconnaissance des droits et des services, la pauvreté, l’isolement, la santé mentale et l’accessibilité des soins et des services. C’est pourquoi le RGFCA, en collaboration avec le CISSS-CA, a statué que la Journée régionale du 26 mars 2024 aurait pour thème « L’impact de la ruralité sur la santé mentale des femmes en Chaudière-Appalaches ». Il s’agit d’un projet de collaboration et de concertation ayant pour but de consolider les partenariats entre le réseau de la santé et des services sociaux et le réseau communautaire travaillant en santé et bien-être des femmes.

Le RGFCA profite également de cette occasion pour présenter les outils et les documents qui ont émergé des besoins mentionnés par plus de 30 organismes et organisations de Chaudière-Appalaches. Le RGFCA est donc fier d’annoncer le lancement du Bottin de ressources qui sera disponible en tout temps sur son site internet. Le Bottin de ressources est un moteur de recherche qui a été créé dans le but d’informer les femmes et les intervenant.e.s sur les services offerts en Chaudière-Appalaches.

Le financement de ce projet de concertation régional s’inscrit dans le cadre du Plan d’action santé et bien-être des femmes 2020-2024, du gouvernement du Québec.

Les groupes présents pour les champs de réflexion régionale étaient l'AFÉAS Saint-Georges, La Gîtée, l'AFÉAS Montmagny, le Centre Jeunesse-Emploi Lac-Etchemin, le Centre-Femmes La Jardilec, la TROCCA, le Centre-Femmes de l’Ancrage, le CISSS Chaudière-Appalaches, le Centre-Femmes de Beauce, la Jonction pour Elle, le Centre-Femmes Bellechasse, Le Berceau, le Syndicat active dans le réseau de la santé (APTS), le CALACS Rive-Sud, Agricultrice de Chaudière-Appalaches Est, le PRÉCA, Agricultrice de Chaudière-Appalaches Ouest et le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches.