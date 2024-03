Congé de Pâques: voyez ce qui est ouvert ou fermé

En ce long congé pascal, de nombreux commerces et services verront leurs horaires modifiés, alors que d’autres seront fermés.

Afin d'éviter toute surprise, découvrez les établissements qui resteront ouverts et ceux qui fermeront leurs portes durant cette fin de semaine de Pâques.

Dimanche 9 avril

Ouvert:

Certaines épiceries

Dépanneurs

Pharmacies

Les succursales SAQ Express

Fermé:

Les institutions bancaires

Épiceries

Commerces et centres commerciaux

SAQ (Sélection et Dépôt) et SQDC

Lundi de Pâques

Ouvert:

Épiceries

Dépanneurs

Pharmacies

Centres commerciaux

Institutions bancaires

SAQ et SQDC

Fermé:

Point de services fédéraux et provinciaux

Centres de services de la SAAQ

Poste Canada

Le Carrefour Saint-Georges est fermé ce dimanche. La clientèle pourra retourner faire ses achats à partir de ce lundi aux heures habituelles.

Le Cinéma Centre-Ville de Saint-Georges sera quant à lui ouvert le dimanche et le lundi.

L'équipe d'EnBeauce.com vous souhaite de joyeuses Pâques.