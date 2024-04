Les policiers de la SQ demandent au gouvernement de presser le pas

Environ 200 enfants ont participé aux ateliers de création proposés par le Cercle de Fermières No 33 de Saint-Georges. Le rendez-vous s'est déroulé au Centre culturel Marie-Fitzbach, le 4 mars dernier, dans le cadre de la semaine de relâche scolaire. Les jeunes pouvaient choisir jusqu'à six disciplines artisanales et repartaient en fin ...